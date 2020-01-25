Кабмін створив робочу групу зі співпраці Укрзалізниці з Deutsche Bahn: хто у складі

Кабінет міністрів створив робочу групу щодо обговорення деталей майбутньої співпраці АТ "Укрзалізниця" з німецькою компанією Deutsche Bahn і вже відбулось перше засідання.

Про це повідомляє Урядовий портал 25 січня.

"Відбулось перше засідання робочої групи по обговоренню деталей майбутньої співпраці Укрзалізниці із найбільшим німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn... До складу робочої групи увійшли представники Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці, профільного транспортного комітету Верховної Ради, ключових бізнес-асоціацій та профспілок", - йдеться у повідомленні.

З цього приводу Прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що на початку лютого має бути підписаний документ про співпрацю із Deutsche Bahn із врахуванням всіх важливих аспектів, включаючи безпекову та соціальну складову.

"Ми усвідомлюємо, що Укрзалізниця - це стратегічно важливий для країни об’єкт. Тому зараз проводимо консультації з усіма зацікавленими сторонами, щоб почути всі думки", — сказав Гончарук.

Ткож повідомляється, що найближчим часом має відбутись засідання Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури із запрошенням всіх зацікавлених сторін для проведення ґрунтовного обговорення майбутньої співпраці.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, протягом наступного тижня міністерство проведе консультації з парламентським комітетом, бізнес-асоціаціями, профільними організаціями та профспілками, щоб обговорити всі деталі угоди.

Представники Європейської бізнес-асоціації висловили свою готовність долучитись до робочої групи.

«У нашої організації в цілому дуже схвальний відгук по цій ініціативі. Сподіваємось, що це співробітництво допоможе українській залізниці стати ближче до європейських стандартів», — сказала виконавчий директор Асоціації Анна Дерев’янко.

Свою підтримку висловили також і представники профспілки залізничників і транспортних будівельників: «Наша організація представляє інтереси 96% представників залізничників України. Ми готові приєднатись до робочої групи, щоб обговорити всі деталі цієї співпраці. З історією досвіду реформування залізниці компанією Deutsche Bahn ми знайомі. Сподіваємось, що ці знання допоможуть зробити ефективною та сучасною і українську залізницю. Найголовніше — це підтримка з боку держави, тому що мова йде про сотні тисяч людей, які сьогодні працюють на залізниці».

Гончарук наголосив, що українська залізниця залишається під повним контролем держави, тож пріоритет уряду — захистити інтереси всіх людей, які працюють в компанії та створити сучасну, комфортну та безпечну залізницю, базуючись на німецькому досвіді.

Наразі українська сторона продовжує переговори з німецькими колегами для визначення самої моделі подальшої співпраці. Більше подробиць буде відомо на початку лютого, коли українська сторона підпише з німецькою компанією Угоду про стратегічне партнерство.

Як повідомлялося, 22 січня у м. Давосі під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України й компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ “Укрзалізниця”.

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тисяч осіб із 80 країн.

фото: Урядовий портал