На певному етапі консультантів Deutsche Bahn можуть залучити до управління УЗ - Гончарук

Німецька сторона була обрана як партнер для Укрзалізниці через наявність досвіду та ресурсів.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я розкажу, чому ми думаємо, що нам потрібна допомога наших німецьких партнерів (Deutsche Bahn — ред.) в Укрзалізниці. Її просто розікрали за великий проміжок часу. Ці проблеми не можна вирішити за кілька місяців", - сказав Гончарук.

За його словами, поки що був підписаний меморандум про взаєморозуміння.

Він зазначив, що на початку лютого уряд оголосить більше деталей щодо співпраці з Deutsche Bahn.

Читайте також: Гончарук озвучив очікування від співпраці з Deutsche Bahn

"Зараз ми працюємо над текстом стратегічної угоди, яка буде складатися з багатьох раундів. На першому етапі у нас будуть німецькі консультанти, які частково будуть консультувати наш менеджмент або на певному етапі будуть залучені до управління. Мова не йде про те, що ми її віддаємо або навіть передаємо в концесію", - додав Гончарук.

Він переконаний, що німецькі колеги уже володіють розумінням, як виглядає українська залізниця: "Ми говорили з німецькими колегами про наступне: у них є досвід, у них є ресурси, у них є розуміння того, як зараз виглядає зсередини Укрзалізниця. Вони консультують нас за окремими невеликими проектами".

Читайте також: Deutsche Bahn офіційно повідомив про домовленість з Укрзалізницею

Як повідомлялося, 22 січня у м. Давосі під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України й компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ “Укрзалізниця”.

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тисяч осіб із 80 країн.