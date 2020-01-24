Гончарук озвучив очікування від співпраці з Deutsche Bahn

Україна 5 лютого планує підписати стратегічну партнерську угоду з Deutsche Bahn.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ведемо переговори про укладення стратегічної партнерської угоди. Стратегічна партнерська угода може бути наповнена багатьма сенсами. На 5 лютого заплановане підписання дорожньої карти, що буде відбуватися у цьому році. Деталі я озвучу тоді", - сказав Гончарук.

На його думку, Deutsche Bahn може стати партнером у питаннях якості та швидкості перевезення.

"Ми хочемо інвестицій, ми хочемо партнерства з глобальною компанією, до якої є довіра, для якої є дешеві ресурси, у якої є унікальний досвід управління подібними проєктами, яка є фактично синонімом ефективності у Європі. Ми хочемо, щоб Укрзалізниця також стала зразком ефективності. Стан, у якому зараз знаходиться ця велика стратегічна компанія, бажає залишати кращого", - зазначив Гончарук.

Як повідомлялося, 22 січня у м. Давосі під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України й компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ “Укрзалізниця”.

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис. осіб із 80 країн.