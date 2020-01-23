Укрзалізниця залишається під повним контролем держави — Гончарук

Прем'єр Олексій Гончарук переконаний, що співпраця нашої країни з Deutsche Bahn — позитивний сигнал європейському бізнесу щодо України, однак при цьому мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію Укрзалізниці.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці. У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні", - йдеться у повідомленні.

За його словами, мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію "Укрзалізниці".

"Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка!", - наголосив Гончарук.

"Завтра нарада із запрошенням профільного транспортного комітету Верховної Ради та наших міністерств, щоб узгодити всі деталі подальшої співпраці... Додам, що співпраця з Deutsche Bahn — це позитивний сигнал європейському бізнесу щодо України. Українці мають отримати сучасну, комфортну та безпечну залізницю!", - резюмував Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, у компанії заявили, що наглядовій раді АТ "Укрзалізниця" стало відомо про підписання Угоди про наміри між урядом України та залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn щодо подальшої співпраці із розвитку Укрзалізниці. В Укрзалізниці наголосили, що підписання цього документа є ініціативою і прерогативою уряду України.

У компанії заявили, що як тільки наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде розглянуте.

22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив 23 січня на Українському сніданку, що українська сторона «хоче віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу». При цьому він зауважив, що хоча політичні рішення щодо цього вже ухвалено, про деталі ще треба домовлятися, що офіційні документи ще мають бути підписані.

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис людей з 80 країн.