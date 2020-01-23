Меморандум із Deutsche Bahn є ініціативою уряду - Укрзалізниця

Підписання угоди з німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn щодо спільного розвитку АТ "Укрзалізниця" було ініційовано урядом України.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Наглядовій раді АТ "Укрзалізниця" стало відомо про підписання Угоди про наміри між урядом України та залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn щодо подальшої співпраці із розвитку Укрзалізниці. Підписання цього документа є ініціативою і прерогативою уряду України", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що як тільки наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде розглянуте.

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Як повідомлялося, 22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

Deutsche Bahn AG (DB AG або DB) — німецька державна залізнична компанія, найбільший залізничний оператор Німеччини.