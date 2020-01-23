Угода Укрзалізниці та Deutsche Bahn: деталі співпраці визначать у лютому

Укрзалізниця та Deutsche Bahn, які підписали в Давосі угоду про співпрацю, визначать деталі такої взаємодії вже за кілька тижнів.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі німецького концерну.

«На початку лютого 2020 року член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла та представники українського уряду підпишуть у Києві меморандум взаєморозуміння, в якому будуть визначені подальші деталі співпраці», - заявили в DB.

У концерні також нагадали, що напередодні в швейцарському Давосі було укладено угоду, згідно з якою, «DB Engineering & Consulting, інженерно-консалтингова компанія Deutsche Bahn з питань інфраструктури, мобільності та транспорту, консультуватиме та надаватиме підтримку Українській залізниці в найближчі кілька років з питань підприємницької та технічної діяльності».

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Подальші деталі співпраці, включаючи участь у питаннях оперативного управління, обговорюються, додали в компанії.

Як повідомляв Укрінформ, у компанії заявили, що наглядовій раді АТ "Укрзалізниця" стало відомо про підписання Угоди про наміри між урядом України та залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn щодо подальшої співпраці із розвитку Укрзалізниці. В Укрзалізниці наголосили, що підписання цього документа є ініціативою і прерогативою уряду України.

У компанії заявили, що як тільки наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде розглянуте.

22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив 23 січня на Українському сніданку, що українська сторона «хоче віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу». При цьому він зауважив, що хоча політичні рішення щодо цього вже ухвалено, про деталі ще треба домовлятися, що офіційні документи ще мають бути підписані.

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис людей з 80 країн.