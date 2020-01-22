Україна підписала меморандум з найбільшим залізничним оператором Німеччини - Гончарук

Міністерство інфраструктури підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“Цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації Укрзалізниці, яке анонсував Президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року. Упевнений, що застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні”, - написав він.

Гончарук додав, що “після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня у Києві, ми прийшли до розуміння формату співпраці, а саме — Україна повністю зберігатиме за собою контроль над Укрзалізницею”. За його словами, німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

Прем’єр підкреслив, що не йдеться ні про які продаж чи оренду такого стратегічно важливого державного об’єкта як Укрзалізниця.

Водночас він розраховує, що “німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці”.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 січня, беруть участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk