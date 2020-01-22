Реформа УЗ та агрокредити: Зеленський у Давосі зустрівся із керівником Cargill Financial

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою правління та генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном співпрацю у питання кредитування фермерів та реформу Укрзалізниці.

Зустріч відбулася на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки», – зазначив Зеленський, нагадавши, що в Україні запускається земельна реформа, яка, за його словами, “стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому”.

Крім того, Президент зауважив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в переробку аграрної продукції.

«Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми», – наголосив Зеленський.

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Також, за даними пресслужби, сторони обговорили реформу залізничного сполучення.

Глава держави зазначив, що нині триває активна реформа Укрзалізниці, й Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі.

«У грудні 2019-го Кабінет міністрів уже схвалив запуск пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів на окремі маршрути», – зауважив Президент.

У свою чергу Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад півмільярда доларів, і зауважив, що високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що інвестори схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці.

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Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.

Cargill, Inc. - американська продовольча компанія. Штаб-квартира - в місті Міннетонка, штат Міннесота.

В Україні компанія «Каргілл» працює більше 20 років. Її філіали розташовані у Києві, Каховці, Львові, Куцівці та Брагинівці. В компанії працює більше 500 працівників.

Каргілл в Україні займається виробництвом та торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшника та сої, виготовленням кормів для тварин. Компанія «Каргілл» володіє, зокрема, олієпереробним заводом у Каховці, комбікормовим заводом у Львівській області та двома елеваторами у Куцівці та Брагинівці.

Фото: пресслужба Президента