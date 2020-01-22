Банкова не виключає зустрічі Зеленського та Путіна на полях форуму в Ізраїлі
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Офісу Президента України.
"Зустріч із Президентом Росії, який також візьме участь у форумі пам’яті Голокосту, наразі не запланована. Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, Президент України планує обговорювати лише питання подальшого звільнення утримуваних осіб", - підкреслили в ОП.
Водночас зазначається, що у рамках візиту Зеленського заплановано його участь у заходах п’ятого Світового форуму пам’яті Голокосту, а також зустрічі з Президентом Держави Ізраїль Реувеном Рівліним, Прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, спікером Кнесету Юлієм Едельштейном та представниками ділових кіл Ізраїлю.
Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Ізраїль з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.