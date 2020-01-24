Держава має достатньо коштів для нормального функціонування — Маркарова
Укрінформ
На казначейському рахунку України знаходиться 27 мільярдів гривень, що цілком достатньо для нормального функціонування держави.
Про це в ефірі "Свобода слова" сказала міністр фінансів України Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Питання про ліквідність: чи достатньо у нас коштів на рахунку? Ми щодня моніторимо наш так званий казначейський рахунок. Ще у нас є валютні рахунки. Станом на сьогодні близько 5 мільярдів гривень у нас на гривневому рахунку. А на валютних рахунках, якщо порахувати в еквіваленті - ще 22 мільярди", - зазначила Маркарова.
Вона також додала, що цих коштів достатньо для того, щоб нормально функціонувала держава.
Як раніше повідомляло агентство, у Міністерстві фінансів запевнили, що всі захищені видатки з державного бюджету фінансуються у звичному режимі.