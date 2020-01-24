Фонд гарантування скасував результати аукціону, де фігурував Кременчуцький м’ясокомбінат

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб скасував результати продажу пулу з якірним активом у вигляді кредиту з Кременчуцьким м’ясокомбінатом у заставі і заявляє, що подасть документи до правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"З огляду на грубе порушення умов участі в аукціоні, Фонд гарантування вважає його спотвореним та скасовує його результати", - йдеться у повідомленні.

У ФГВФО вказують на порушення з боку організатора торгів і не виключають можливої змови.

"Причиною такого рішення (звернення до правоохоронних органів - ред.) стало грубе порушення умов аукціону з боку організатора торгів – «Універсальної товарно-сировинної біржі», яка допустила до участі в аукціоні одного з учасників без оплати ним гарантійного внеску. Цим учасником є компанія ТОВ «Бізнесресурс-Україна», яка стала переможцем голландського аукціону, запропонувавши за пул понад 304 млн грн і таким чином у два рази перевищила ціну найближчого конкурента. Однак ця компанія не заплатила за придбаний пул, хоча мала на це цілий місяць", - ідеться в повідомленні.

У випадках відмови компанії сплачувати за лот, згідно з регламентом торгів, Фонд має стягнути гарантійний внесок та визнати переможцем учасника, який надав другу за величиною цінову пропозицію. У даному випадку – це компанія «Інвестохіллс Веста», яка запропонувала 150,5 млн грн.

Однак з'ясувалося, що компанія ТОВ «Бізнесресурс-Україна» гарантійного внеску взагалі не сплачувала з мовчазної згоди на те біржі - організатора торгів.

У діях організатора та учасників торгів вбачаються ознаки можливої умисної змови, заявили у ФГВФО. Фонд звернеться до правоохоронних органів для з’ясування обставин.

У пресслужбі розкрили деталі проведення аукціону. Так, у відкритих торгах за принципом голландського аукціону, що передбачає покрокове зниження ціни, зареєструвались 4 учасники. При мінімальній ціні лоту на аукціоні у 97 млн грн зниження було зупинене одним із учасників на рівні 126,7 млн грн, і надалі торги продовжились із підвищенням ціни. Після того як ТОВ ФК «Інвестохіллс Веста» підвищило пропозицію до 150,5 млн грн, ТОВ «Бізнесресурс-Україна» запропонувало понад 304 млн грн.

До пулу було включено активи АТ "ВТБ Банк", АТ "Дельта Банк", ПУАТ "Фідобанк" та АТ "Банк "Фінанси та Кредит", зокрема, права вимоги та інших майнових прав за 648 кредитами юридичних осіб, 89% яких мали забезпечення.

Ключовою заставою за кредитами були цілісний майновий комплекс Кременчуцького м’ясокомбінату в Полтавській обл. і єдиний майновий комплекс будівель та споруд в Одеській обл.