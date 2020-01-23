Експерти у Давосі закликають відмовитись від вугілля до 2030 року

Експерти у Давосі закликають відмовитись від вугілля до 2030 року

Укрінформ
Експерти наголошують на нагальній потребі відмови від вугілля до 2030 року та переходу на відновлювальні джерела енергії заради зменшення викидів.

Про це заявив президент Міжнародної бізнес ради (Німеччина) Джо Кайзер у четвер під час дискусії на Світовому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Майбутнє – за відновлювальними джерелами. У цьому немає сумнівів. І необхідні зміни відбуваються вже сьогодні. Це той тест, який ми повинні пройти», - заявив Кайзер.

При цьому він відзначив, що у багатьох країнах, де сотні мільйонів людей живуть у бідності й навіть можуть не мати електроенергії, відмовитися від вугілля буде важко, адже цей процес потребує значних інвестицій.

У свою чергу, представник аналітичного центру «Глобальний оптимізм» Крістіана Фігуерес підкреслила, що для виконання цілей Паризької кліматичної угоди та переходу на відновлювальні джерела енергії до 2030 року у світі не може бути винятків, і всі країни повинні пройти цей транзитний період.

«Треба заборонити викиди вуглецю», - переконана експерт.

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Вона нагадала, що, як планується, до 2030 року викиди вуглецю повинні бути зменшені удвічі і повністю припинені до 2050-го.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічний Світовий економічний форум.

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