Зеленський зустрівся з президентом компанії SOCAR

Президент України Володимир Зеленський у Давосі зустрівся з президентом компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Зеленський і Абдуллаєв наголосили на важливості інвестування в інфраструктурні проєкти, підприємства, а також газотранспортні потужності України.

Зеленський згадав свій візит до Азербайджану, який відбувся у грудні минулого року. За словами Президента, цей візит був продуктивним.

«Я вважаю, що він не лише вивів відносини між нашими країнами на новий рівень, а й був по-людськи теплим», – зазначив Зеленський.

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На зустрічі обговорили реалізацію нових проєктів з компанією SOCAR, домовленості про які були досягнуті під час візиту Глави держави до Азербайджану.

Фото: сайт глави держави