Газова угода України та РФ дає надію на розв'язання інших чутливих питань – Шефчович

Газова угода України та РФ дає надію на розв'язання інших чутливих питань – Шефчович

Укрінформ
Угода про транзит російського газу до Європи територією України, досягнута наприкінці минулого року, дає надію, що конструктивні рішення можуть бути знайдені також для інших питань, які ускладнюють відносини між Україною і Росією, Росії з Європою та США.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який взяв участь у дискусійній панелі "Стратегічний погляд: Росія", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші відносини (між ЄС і Росією) протягом останніх кількох років пройшли важкий період. Я б сказав, що у багатьох випадках ми в ЄС мали консенсус. У нас є консенсус щодо того, як рухатися вперед і досягати позитивних результатів в імплементації Мінських угод. Також майже жодних питань не виникало під час дебатів щодо продовження санкцій (проти Росії). Водночас ми розуміємо, що Росія є глобальною силою і завжди буде нашим сусідом", - сказав Шефчович.

Він зауважив, що останні п’ять років був вимушений виявляти дипломатичне терпіння, щоб знайти компромісні рішення у складних відносинах між ЄС, Росією та Україною, щоб не допустити газових воєн.

"Ми були здатні знайти угоду між Росією, Україною і ЄС з такого важливого питання як довгостроковий контракт на транзит газу через Україну в Європу. Це забрало у нас п’ять років, і кожної зими ви мали знаходити рішення. Наприкінці, за день до граничного терміну, ми уклали угоду, як я думаю, на наступні 15 років відносин у дуже важливому енергетичному секторі. З моєї точки зору, це дає нам проблиск надії, що ми можемо використати цей приклад і розв'язати інші критичні проблеми у відносинах між ЄС і Росією, а також з Україною, тому що ці відносини великою мірою пов'язані", - підкреслив віцепрезидент Єврокомісії.

Він нагадав, що під час тристоронніх газових переговорів Європейська сторона виконувала роль "чесного брокера" у пошуку технічних рішень та в опрацюванні тексту з метою досягнення угоди. Але ці технічні зусилля мали й політичну вагу, наприклад, під час інших переговорів, які відбувалися у нормандському форматі.

"Я думаю, що зараз час дійсно інвестувати більше дипломатичного терпіння, більше позитивних залучень та дипломатичних зусиль, щоб досягти прогресу в імплементації Мінських угод. Я оптиміст щодо цього, тому що я бачив, як змінилася динаміка стосунків за нового уряду України. Атмосфера інша. Прем’єр-міністри розмовляють один з одним. Президенти обмінюються телефонними дзвінками. Це дає можливість шукати відповіді на такі важкі питання, як обмін полоненими, припинення вогню, ... газовий транзит на наступні 5-15 років", - сказав представник Єврокомісії.

Він нагадав, що газові угоди між Росією і Україною стали результатом дуже інтенсивних переговорів, під час яких у грудні доводилося годинами щодня розмовляти з обома сторонами, обговорюючи складні технічні та дуже чутливі політичні питання.

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Як повідомлялося, 30 грудня 2019 року у Відні завершився фінальний етап переговорів між Україною та Росією щодо транзиту газу. Україну представляв "Нафтогаз", а Росію – "Газпром". За підсумками перемовин, країни остаточно узгодили контракт для здійснення транзиту. Згідно з ним, Росія транспортуватиме газ через українську територію впродовж найближчих 5 років. 

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