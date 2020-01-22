Для управління земельними відносинами в Україні створили Керівний комітет

В рамках проєкту міжнародної технічної допомоги ЄС створено Керівний комітет із питань удосконалення земельних відносин.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"15 січня на установчому засіданні створено Керівний комітет із питань удосконалення земельних відносин. Діяльність Керівного комітету направлена на координацію проектів та розроблення пропозицій щодо удосконалення управління земельними відносинами у сільській та міській місцевості", - йдеться у повідомленні.

Передбачається створення наступних робочих груп для функціонування комітету: щодо створення та впровадження системи моніторингу земельних відносин, щодо створення та впровадження Державного аграрного реєстру та робоча група з розробки та впровадження національної інфраструктури геопросторових даних.

До складу Керівного комітету увійшли представники Мінекономіки, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства розвитку громад та територій України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, ДП «Національні інформаційні системи», Національного банку України та інших органів державної влади, які формують та/або реалізують державну політику у сфері, на яку спрямована діяльність комітету.

Керівний комітет створений в рамках проекту міжнародної технічної допомоги ЄС «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні». Представники від Світового банку та ЄС братимуть участь у його роботі як спостерігачі. Засідання Керівного комітету будуть проводитися один раз на три місяці.