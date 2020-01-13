Фермери зможуть на пільгових умовах викупити землю у власність - Сольський

Фермери, які мають в обробці землю в постійному користуванні, матимуть право, за бажанням, викупити її із безвідсотковою розстрочкою протягом 7 років по нормативно-грошовій оцінці.

Про це в Укрінформі під час публічного обговорення фінальної версії земельної реформи “Як змінився законопроєкт про обіг земель після правок?” сказав голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

“У кінці дев’яностих на початку двотисячних років частина земель в Україні була передано в постійне користування фермерам і фермерським господарствам - 530 тисяч гектар було надано по цій процедурі. Надається можливість, за їх бажанням, придбати цю землю з 7-річним розстроченням платежу”, - сказав Сольський.

Він зазначив, що фермери та фермерські господарства можуть реалізовувати це право придбати землю, яка є у підприємства в обробці, а можуть і надалі обробляти цю землю на підставі права постійного користування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.