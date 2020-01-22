Разумков пояснив, як вирішити проблему Миколаївського суднобудівного заводу

Проблема з арештом майна Миколаївського суднобудівного заводу «Океан» має бути вирішена законним способом в інтересах інвесторів та працівників.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час робочої поїздки до Миколаєва 22 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я знаю про цю ситуацію з заводом «Океан». Наскільки мені відомо, цим займаються і на рівні області, і на рівні Києва. Питання є. Є рішення суду, яким фактично накладено арешт на майно підприємства. Воно в рамках закону, але репутаційні питання дійсно є, адже йдеться про контракти, залучення інвестицій… Якби це рішення прийняла Верховна Рада, я думаю, що зміг би швидше все вирішити. Але це рішення приймав український суд. Я сподіваюся, що ми знайдемо механізм як врегулювати це питання законним способом в інтересах інвесторів та працівників підприємства», - сказав Разумков.

Він також зазначив, що суднобудівна галузь дуже важлива для Миколаєва і Херсона. І її треба відроджувати, бо колишні можливості втрачені. Але зробити це за короткий час неможливо.

«Ми готові проголосувати закон щодо підтримки суднобудування. Але лише самим законом питання не вирішити. Потрібно створити відповідну економічну базу, розробити комплекс заходів. На жаль, сьогодні Верховна Рада вирішити це питання самостійно не зможе», - сказав спікер парламенту.

Як уже повідомляв Укрінформ, Печерським районним судом м. Києва 13 січня 2020 року накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Під удар поставлено виконання контракту на будівництво суден з європейськими замовниками та багатомільйонні договори на судноремонт.

Як відомо, 3 грудня 2018 року завод «Океан», який вже тривалий час не працював, продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Це була третя спроба продати завод. Перші дві не відбулися через відсутність бажаючих його купити.

Його новим власником став керівник миколаївського ТОВ «Торговий дім «Аннона» Ігор Волошин.

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотонажністю до 350 тисяч тонн.