Мер Миколаєва назвав арешт майна заводу "Океан" ударом по бізнесу від власної держави

На думку Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, арешт цілісно-майнового комплексу суднобудівного заводу ”Океан” у Миколаєві за поданням Офісу генерального прокурора - це удар по бізнесу та непоправна шкода репутації від власної держави.

Про це Сєнкевич заявив на своїй сторінці у Facebook.

«З приводу рішення Печерського райсуду щодо арешту цілісно-майнового комплексу суднобудівного заводу ”Океан”… Ми отримали удар - і не від якоїсь там держави-агресора, а від своєї ж країни. Це, фактично, знов зупиняє його роботу, зриває всі розпочаті багатомільйонні проєкти, та, що не менш важливо, наносить великий збиток репутації та іміджу перед зарубіжними партнерами, клієнтами та замовниками як підприємства, так і всієї країни», - написав Сєнкевич.

З приводу історії з цим підприємством він зауважив, що "люди на свій страх і ризик купують підприємство з купою багаторічних боргів та проблем, в короткі терміни вирішують їх, та, нарешті, запускають завод в роботу, повертають людей на підприємство, отримують замовлення".

За словами Сєнкевича, він нещодавно зустрічався з працівниками і керівництвом заводу ”Океан” і питав їх: ”Чим вам допомогти?”, на що отримав відповідь: ”Не треба нам допомагати, просто не заважайте”.

«Тож я передаю ці слова нашому державному керівництву - Офісу генпрокурора та Офісу Президента України - будь ласка, не заважайте, не будьте ворогом бізнесу нашої країни», - написав Сєнкевич.

Як повідомляв Укрінформ, прокурорами Офісу генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до банкрутства та незаконного заволодіння майном публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». За клопотанням Офісу генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва 13 січня накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

3 грудня 2018 року завод «Океан», який тривалий час не працював і мав великі борги, продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Це була третя спроба продати завод. Перші дві не відбулися через відсутність бажаючих його купити. Новим власником підприємства став керівник миколаївського ТОВ «Торговий дім «Аннона» Ігор Волошин.

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотонажністю до 350 тисяч тонн. Він був власністю норвежсько-російської компанії Вадан Ярдс Груп АС.

Заводу належить земельна ділянка площею близько 101 гектар та ділянка водної акваторії площею 42 гектари.