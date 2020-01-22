Прем'єр доручив максимально швидко погодити переліки доріг для ремонту

Українські дороги за 5 років будуть відремонтовані та стануть символом зростання та розвитку країни.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

“Дорожня стратегія-2020. Раніше українські дороги були символом кризи та ганьби. У найближчі 5 років дороги стануть символом зростання та розвитку України. У Дорожньому фонді на цей рік - понад 66 млрд грн. Наша мета - якісне комплексне дорожнє будівництво. Клаптикові ремонти йдуть у минуле”, - наголосив Прем’єр-міністр.

Він доручив головам ОДА максимально швидко затвердити, а Укравтодору - погодити конкретні переліки об’єктів.

Безпека і комфортне життя українців є пріоритетом для уряду, підкреслив Гончарук.