Відновлення інфраструктури: Гончарук доручив ОДА до 14 лютого підготувати пропозиції
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Доручив головам ОДА і КМДА сформувати перелік 5 шкіл, 5 садочків та 5 стадіонів, а також включити до видаткової частини бюджетів-2020 необхідні кошти. До 14 лютого подати інформацію Мінрегіону та Кабінету міністрів”, - зазначив глава уряду.
За його словами, масштабна програма відновлення інфраструктури стартує з 1 березня.
“Ми побудуємо 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 4000 кілометрів доріг. Це дозволить створити тисячі робочих місць по всій країні”, - додав Прем’єр-міністр.
Гончарук також нагадав про те, що уряд спрямував 3,5 млрд грн на добудову, капітальний ремонт шкіл, створення освітніх просторів та закупівлю обладнання.
Він доручив головам ОДА і КМДА визначитися з переліком об’єктів, а також оперативно підготувати конкурсну і тендерну документацію.