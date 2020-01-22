Відновлення інфраструктури: Гончарук доручив ОДА до 14 лютого підготувати пропозиції

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив головам обласних державних адміністрацій та керівництву Київської міської державної адміністрації до 14 лютого сформувати перелік соціальних об'єктів, які необхідно побудувати у рамках програми відновлення інфраструктури.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Доручив головам ОДА і КМДА сформувати перелік 5 шкіл, 5 садочків та 5 стадіонів, а також включити до видаткової частини бюджетів-2020 необхідні кошти. До 14 лютого подати інформацію Мінрегіону та Кабінету міністрів”, - зазначив глава уряду.

За його словами, масштабна програма відновлення інфраструктури стартує з 1 березня.

“Ми побудуємо 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 4000 кілометрів доріг. Це дозволить створити тисячі робочих місць по всій країні”, - додав Прем’єр-міністр.

Гончарук також нагадав про те, що уряд спрямував 3,5 млрд грн на добудову, капітальний ремонт шкіл, створення освітніх просторів та закупівлю обладнання.

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Він доручив головам ОДА і КМДА визначитися з переліком об’єктів, а також оперативно підготувати конкурсну і тендерну документацію.