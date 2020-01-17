Гончарук обіцяє Зеленському звіт Кабміну до 4 лютого

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв Президентові Володимиру Зеленському до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну та представити його в парламенті.

Про це він сказав на зустрічі з главою держави 17 січня, повідомляє пресслужба Президента.

Зокрема, на зустрічі Гончарук сказав: "У нас незабаром, 14 лютого, відповідно до закону, є обов'язок як у уряду представити проміжний звіт про нашу роботу, і я думаю, що це прекрасна нагода глибше продемонструвати, пояснити, поговорити з парламентом про стратегічні речі, про те, що ми плануємо".

Водночас, Президент попросив підготувати цей звіт до початку наступної сесії Верховної Ради, тобто до 4 лютого, на що глава уряду погодився.

За інформацією Офісу Президента, народним депутатам презентують концепцію посиленого уряду, а також його часткового організаційного переформатування.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр подякував главі держави за довіру та погодився із запропонованими ним змінами, які необхідно провести найближчим часом.

Читайте також: Президент закликав Гончарука налагодити співпрацю з Радою

«Мене не лякає перспектива спробувати повернути наданий аванс, кредит довіри, який ви делегували від імені суспільства. Для мене це важливе завдання, велика честь. І ми готові виконати поставлені вами завдання», – сказав Гончарук.

Окремо Прем’єр-міністр наголосив на необхідності визначитися з рівнем заробітних плат, які отримують працівники на публічній службі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань. Серед них - представити главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, налагодити співпрацю з парламентом.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.