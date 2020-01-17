Гончарук обіцяє Зеленському звіт Кабміну до 4 лютого
Про це він сказав на зустрічі з главою держави 17 січня, повідомляє пресслужба Президента.
Зокрема, на зустрічі Гончарук сказав: "У нас незабаром, 14 лютого, відповідно до закону, є обов'язок як у уряду представити проміжний звіт про нашу роботу, і я думаю, що це прекрасна нагода глибше продемонструвати, пояснити, поговорити з парламентом про стратегічні речі, про те, що ми плануємо".
Водночас, Президент попросив підготувати цей звіт до початку наступної сесії Верховної Ради, тобто до 4 лютого, на що глава уряду погодився.
За інформацією Офісу Президента, народним депутатам презентують концепцію посиленого уряду, а також його часткового організаційного переформатування.
Під час зустрічі Прем’єр-міністр подякував главі держави за довіру та погодився із запропонованими ним змінами, які необхідно провести найближчим часом.
«Мене не лякає перспектива спробувати повернути наданий аванс, кредит довіри, який ви делегували від імені суспільства. Для мене це важливе завдання, велика честь. І ми готові виконати поставлені вами завдання», – сказав Гончарук.
Окремо Прем’єр-міністр наголосив на необхідності визначитися з рівнем заробітних плат, які отримують працівники на публічній службі.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань. Серед них - представити главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, налагодити співпрацю з парламентом.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.