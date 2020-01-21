Справа на 27 мільйонів: хабарники з Укргазвидобування постануть перед судом

Прокурори Спецалізованої антикорупційної прокуратури передали до суду справу щодо службовців ПАТ "Укргазвидобування", який викрили на одержанні 26, 9 млн грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє САП на своїй сторінці у Facebook.

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у справі щодо одержання понад 26,9 млн гривень неправомірної вигоди службовими особами ПАТ "Укргазвидобування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що вказані кошти службовці отримали від директора суб’єкта господарювання за сприяння у визнанні підконтрольному йому товариству переможцем в конкурсних закупівлях щодо постачання товарів ПАТ "Укргазвидобування".

Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті.