До Ради повторно внесли проєкт про розширення фінансових послуг Укрпошти

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку, який надає можливість відкривати поштові рахунки і зараховувати на них зарплати, пенсії та соціальні допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"У Верховній Раді повторно зареєстровано законопроєкт №2788 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку. Він надає можливість людям навіть у найвіддаленіших куточках країни відкривати поштові рахунки через Укрпошту", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в пресслужбі, законопроєкт передбачає надання можливості національному поштовому оператору відкривати та обслуговувати поштові рахунки на території України для зарахування зарплати, пенсій, державних соціальних допомог, торговельної виручки, виконувати розрахункові банківські операції, здійснювати валютообмінні операції, проводити емісію платіжних карток для обслуговування поштових рахунків тощо.

У підсумку громадяни отримають базові фінансові послуги: зможуть відкривати депозити, щоб зберігати гроші, оплачувати карткою комунальні та інші послуги, а також зможуть приєднатися до ринку онлайн-торгівлі.

«Відкриття поштових рахунків – це можливість для 37% населення, що не мають доступу до послуг банків, через Укрпошту отримати сучасні фінансові послуги. Ми пропонуємо європейський досвід використання пошти для фінансової інклюзії сільського населення. У світі відкрито понад 2 млрд поштових рахунків і 87 поштових операторів надають такі послуги», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, пошта не конкуруватиме з банківськими установами.

«Заспокою в черговий раз банки – ми не будемо з ними конкурувати, бо 80% нашої мережі розташовано в селах, де немає ні банківських відділень, ні банкоматів», - пояснив очільник Укрпошти.

Як і в минулій редакції, законопроєкт не надає права Укрпошті кредитувати фізичних осіб та суб’єктів господарювання за рахунок власних коштів. Передбачається, що вклади, залучені національним оператором поштового зв’язку, будуть прирівняні до банківських вкладів, а Укрпошта стане учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Читайте також: Укрпошта отримала 600 мільйонів чистого прибутку за минулий рік

Як повідомлялося, у 2017 році Укрпошта ініціювала законопроєкт про розширення фінансових послуг, проте він так і не був ухвалений.

Проти відповідних законодавчих змін виступав Нацбанк, вказуючи на наявність на ринку чотирьох великих держбанків, сумарна частка яких після приватизації ПриватБанку перевищила 50% ринку.

У 2018 році головна пошта країни отримала ліцензію митно-брокерської діяльності. Того ж року НБУ надав Укрпошті ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.