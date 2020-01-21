Укрпошта отримала 600 мільйонів чистого прибутку за минулий рік

Укрпошта отримала 600 мільйонів чистого прибутку за минулий рік

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Укрінформ
ПАТ "Укрпошта" підбила оперативні підсумки своєї діяльності протягом 2019 року. Попередньо компанія заявляє про 600 млн грн чистого прибутку.

Про це повідомляється на сайті пощтового оператора.

"За оперативними даними, у 2019 році Укрпошта отримала 600 млн грн чистого прибутку. За цей період чистий дохід компанії від реалізації продукції становить 8,2 млрд грн, що на 20,6% більше, ніж у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Як і в попередні роки Укрпошта торік продовжила нарощувати обсяг бізнесу, зокрема міжнародних відправлень. Так, експорт зріс на 50% у порівнянні із 2018 роком. За останні чотири роки майже вдвічі збільшилася кількість напрямків прямого транспортного сполучення – у 2016 р. їх було 81, у 2019 р. – 146 напрямків. При цьому якщо у 2016 році всі відправлення оформлювалися виключно у відділенні, то зараз 65% міжнародних відправлень – онлайн.

Загалом Укрпошта останнім часом впроваджує сучасні канали комунікацій із клієнтами – оформлення через «Особистий кабінет» посилок та листів на сайті компанії, онлайн-передплата, чат-боти у facebook, viber, telegram.

Компанія минулого року значно збільшила дохід від здачі в оренду приміщень, що не використовуються у господарській діяльності. За підсумками 2019 року Укрпошта очікує одержати 69 млн грн. Для порівняння: у 2016 році підприємство отримало за цим напрямом діяльності лише 11 млн грн.

Всі аукціони компанія проводить виключно через систему електронних закупівель Prozorro. Продажі. Також через Prozorro Укрпошта у 2019 році першою серед держкомпаній почала укладати рамкові угоди на закупівлю палива, газу, електроенергії. При цьому торги відбуваються за конкурентними процедурами і загальна економія на закупівлях становить понад 700 млн грн, з яких 150 млн грн - за минулий рік.

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Крім того, національний поштовий оператор приділяє значну увагу якості обслуговування, застосовуючи «таємного покупця» для оцінки роботи операторів у відділеннях. За два останні роки NPS (індекс лояльності клієнтів) із негативного -18% зріс до +33%.

У 2017 році Укрпошта отримала 203 млн грн збитку і збільшила чистий дохід на 19,57% до 5,5 млрд грн порівняно з 2016-им.

У 2017 році компанія збільшила чистий дохід більш як на 1,2 млрд грн — до 6,8 млрд грн, або на 23% більше, ніж у 2017-му.

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