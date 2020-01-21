Укрпошта отримала 600 мільйонів чистого прибутку за минулий рік

ПАТ "Укрпошта" підбила оперативні підсумки своєї діяльності протягом 2019 року. Попередньо компанія заявляє про 600 млн грн чистого прибутку.

Про це повідомляється на сайті пощтового оператора.

"За оперативними даними, у 2019 році Укрпошта отримала 600 млн грн чистого прибутку. За цей період чистий дохід компанії від реалізації продукції становить 8,2 млрд грн, що на 20,6% більше, ніж у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Як і в попередні роки Укрпошта торік продовжила нарощувати обсяг бізнесу, зокрема міжнародних відправлень. Так, експорт зріс на 50% у порівнянні із 2018 роком. За останні чотири роки майже вдвічі збільшилася кількість напрямків прямого транспортного сполучення – у 2016 р. їх було 81, у 2019 р. – 146 напрямків. При цьому якщо у 2016 році всі відправлення оформлювалися виключно у відділенні, то зараз 65% міжнародних відправлень – онлайн.

Загалом Укрпошта останнім часом впроваджує сучасні канали комунікацій із клієнтами – оформлення через «Особистий кабінет» посилок та листів на сайті компанії, онлайн-передплата, чат-боти у facebook, viber, telegram.

Компанія минулого року значно збільшила дохід від здачі в оренду приміщень, що не використовуються у господарській діяльності. За підсумками 2019 року Укрпошта очікує одержати 69 млн грн. Для порівняння: у 2016 році підприємство отримало за цим напрямом діяльності лише 11 млн грн.

Всі аукціони компанія проводить виключно через систему електронних закупівель Prozorro. Продажі. Також через Prozorro Укрпошта у 2019 році першою серед держкомпаній почала укладати рамкові угоди на закупівлю палива, газу, електроенергії. При цьому торги відбуваються за конкурентними процедурами і загальна економія на закупівлях становить понад 700 млн грн, з яких 150 млн грн - за минулий рік.

Крім того, національний поштовий оператор приділяє значну увагу якості обслуговування, застосовуючи «таємного покупця» для оцінки роботи операторів у відділеннях. За два останні роки NPS (індекс лояльності клієнтів) із негативного -18% зріс до +33%.

У 2017 році Укрпошта отримала 203 млн грн збитку і збільшила чистий дохід на 19,57% до 5,5 млрд грн порівняно з 2016-им.

У 2017 році компанія збільшила чистий дохід більш як на 1,2 млрд грн — до 6,8 млрд грн, або на 23% більше, ніж у 2017-му.