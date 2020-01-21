В Україні зацікавлені у залученні стратегічного інвестора для Укрпошти - Криклій

В Україні зацікавлені у залученні стратегічного інвестора для Укрпошти - Криклій

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Укрінформ
Міністерство інфраструктури зацікавлене у залученні стратегічного інвестора для АТ "Укрпошта", але 51% акцій компанії має залишились у державній власності.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі із спеціальним уповноваженим Уряду ФРН з питань підтримки процесу приватизації в Україні Райнером Бомбою, повідомляє пресслужба міністерства.

«Ми зацікавленні у залученні стратегічного інвестора для Укрпошти. Для нас важливо, щоб 51% акцій компанії залишились у державній власності, проте компанія мала ресурси для розвитку», - зауважив Криклій.

Він додав, що за минулий рік Укрпошта отримала 600 млн грн чистого прибутку. Чистий дохід від реалізації продукції становив 8,2 млрд грн, що на 20,6% більше порівняно з 2018 роком

У свою чергу, Райнер Бомба позитивно оцінив успіхи компанії за різними напрямками діяльності та висловив готовність до подальшої співпраці.

Участь у зустрічі також узяли перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович та перший заступник генерального директора АТ «Укрпошта» Олександр Перцовський.

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Як відомо, Українське об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта» як окрема державна структура було створене у 1994 році за рішенням Кабінету міністрів України у результаті реформування галузі зв’язку (розподілу на поштовий та електрозв’язок). Нині АТ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, є національним оператором поштового зв’язку.

Мережа Укрпошти налічує понад 11,5 тис. об’єктів поштового зв’язку: поштамти, поштові відділення, пересувні, сезонні та острівні відділення поштового зв’язку по всій Україні. У компанії понад 73 тис. працівників, з них майже 36 тис. - листоноші, 13,7 тис. – оператори, 2,6 тис. - сортувальники.

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