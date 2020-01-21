В Україні зацікавлені у залученні стратегічного інвестора для Укрпошти - Криклій

Міністерство інфраструктури зацікавлене у залученні стратегічного інвестора для АТ "Укрпошта", але 51% акцій компанії має залишились у державній власності.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі із спеціальним уповноваженим Уряду ФРН з питань підтримки процесу приватизації в Україні Райнером Бомбою, повідомляє пресслужба міністерства.

«Ми зацікавленні у залученні стратегічного інвестора для Укрпошти. Для нас важливо, щоб 51% акцій компанії залишились у державній власності, проте компанія мала ресурси для розвитку», - зауважив Криклій.

Він додав, що за минулий рік Укрпошта отримала 600 млн грн чистого прибутку. Чистий дохід від реалізації продукції становив 8,2 млрд грн, що на 20,6% більше порівняно з 2018 роком

У свою чергу, Райнер Бомба позитивно оцінив успіхи компанії за різними напрямками діяльності та висловив готовність до подальшої співпраці.

Участь у зустрічі також узяли перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович та перший заступник генерального директора АТ «Укрпошта» Олександр Перцовський.

Як відомо, Українське об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта» як окрема державна структура було створене у 1994 році за рішенням Кабінету міністрів України у результаті реформування галузі зв’язку (розподілу на поштовий та електрозв’язок). Нині АТ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, є національним оператором поштового зв’язку.

Мережа Укрпошти налічує понад 11,5 тис. об’єктів поштового зв’язку: поштамти, поштові відділення, пересувні, сезонні та острівні відділення поштового зв’язку по всій Україні. У компанії понад 73 тис. працівників, з них майже 36 тис. - листоноші, 13,7 тис. – оператори, 2,6 тис. - сортувальники.