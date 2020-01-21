Укрзалізниця та Deutsche Bahn у Давосі підпишуть меморандум про співпрацю

АТ “Укрзалізниця” та німецький залізничний оператор Deutsche Bahn підпишуть меморандум про співпрацю у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.

Про це заявив голова підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко у Facebook.

“Готується масштабний проєкт щодо співпраці «Укрзалізниці» і найбільшого німецького залізничного оператора Deutsche Bahn. Одразу відповім, що це не приватизація і не концесія. Йдеться про залучення німецьких експертів, досвіду, управлінських і технологічних рішень”, - написав Скічко.

Він додав, що меморандум про співпрацю буде підписаний у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.

За словами Скічко, така співпраця дасть українській залізниці “друге дихання” і “допоможе вибратися з того стану деградації, в якому вона перебуває зараз”.

“Одразу скажу – це не означає, що після цього на залізниці все зміниться за один день. Для цього потрібно провести багато роботи і співпраця з німцями стане потужною основою для змін”, - підкреслив депутат.

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Як повідомляв Укрінформ, 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить Всесвітній економічний форум.

Як відомо, Deutsche Bahn AG (DB AG або DB) — німецька державна залізнична компанія, найбільший залізничний оператор Німеччини.