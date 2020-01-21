В Україні наполягають на встановленні мита на дизпаливо та скраплений газ із Росії

Компанії «Укртатнафта», «Укрнафта» та «Укргазвидобування» звернулися до Мінекономіки із заявою щодо встановлення мита за ставкою 8,46% на субсидований імпорт дизпалива та скрапленого газу з Росії.

Про це повідомляє пресслужба Укртатнафти.

«Укртатнафта», «Укрнафта» та «Укргазвидобування» подали спільну заяву до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за фактом антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизпалива та скрапленого газу", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що порушення правил міжнародної торгівлі при поставках російських нафтопродуктів полягає в тому, що виробникам в РФ з бюджету компенсують витрати, що пов’язані з виробництвом та експортом нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизів, що є субсидуванням та порушує норми ВТО.

Завдяки субсидуванню частка російських нафтопродуктів в загальному імпорті на ринку дизпалива досягла 47%, по скрапленому газу - 55%, при цьому істотно скоротилася частка поставок з Білорусі, Литви, Польщі.

"Українські виробники наполягають на компенсаційних заходах у вигляді мит на субсидований імпорт за ставкою 8,46%", - зауважують у пресслужбі.

Запровадження мит не призведе до дефіциту та зростання цін, оскільки ринок імпортних поставок з Білорусі, Литви, Польщі, а також морських танкерних поставок та внутрішнього виробництва є конкурентним, запевнили в Укртатнафті. "Це буде сприяти зростанню внутрішнього виробництва і зниженню собівартості українських нафтопродуктів", - додали в компанії.

У пресслужбі нагадали, що сукупні податкові надходження до бюджету України трьох заявників становлять 70 млрд грн на рік.

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Як повідомлялось, в Україні з 1 жовтня 2019 року на російський скраплений газ діє мито в розмірі 3%, на трубопровідне дизпаливо - 4% (їх було запроваджено з 1 серпня 2019 року в розмірі 1,75% та 3,75% відповідно).

За розрахунками видання enkorr, запропонована ставка мита у 8,46% за нинішніх цін на російський імпорт становитиме 53,5 дол./т на дизпаливо та 42,5 дол./т на скраплений газ; це призведе до підвищення цін на російське дизпаливо на 1570 грн/т (із ПДВ), газу – на 1240 грн/т.

ПАТ "Укртатнафта" - українська нафтопереробна компанія, що володіє нафтопереробним заводом у Кременчуці. У жовтні 2007 року операційний контроль над Укртатнафтою встановила група «Приват».

У ПАТ "Укрнафта" 50%+1 акція належать НАК «Нафтогаз України», ще 42% - компаніям групи «Приват» Ігоря Коломойского та його партнерів. «Приват» здійснює операційний контроль над Укрнафтою з 2003 року.

АТ "Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газовидобувною компанією України. У 2019 році компанія видобула понад 13,6 млрд кубометрів газу, у 2018 році - майже 15,5 млрд кубометрів.