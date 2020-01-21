В Україні наполягають на встановленні мита на дизпаливо та скраплений газ із Росії
Про це повідомляє пресслужба Укртатнафти.
«Укртатнафта», «Укрнафта» та «Укргазвидобування» подали спільну заяву до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за фактом антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизпалива та скрапленого газу", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що порушення правил міжнародної торгівлі при поставках російських нафтопродуктів полягає в тому, що виробникам в РФ з бюджету компенсують витрати, що пов’язані з виробництвом та експортом нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизів, що є субсидуванням та порушує норми ВТО.
Завдяки субсидуванню частка російських нафтопродуктів в загальному імпорті на ринку дизпалива досягла 47%, по скрапленому газу - 55%, при цьому істотно скоротилася частка поставок з Білорусі, Литви, Польщі.
"Українські виробники наполягають на компенсаційних заходах у вигляді мит на субсидований імпорт за ставкою 8,46%", - зауважують у пресслужбі.
Запровадження мит не призведе до дефіциту та зростання цін, оскільки ринок імпортних поставок з Білорусі, Литви, Польщі, а також морських танкерних поставок та внутрішнього виробництва є конкурентним, запевнили в Укртатнафті. "Це буде сприяти зростанню внутрішнього виробництва і зниженню собівартості українських нафтопродуктів", - додали в компанії.
У пресслужбі нагадали, що сукупні податкові надходження до бюджету України трьох заявників становлять 70 млрд грн на рік.
Як повідомлялось, в Україні з 1 жовтня 2019 року на російський скраплений газ діє мито в розмірі 3%, на трубопровідне дизпаливо - 4% (їх було запроваджено з 1 серпня 2019 року в розмірі 1,75% та 3,75% відповідно).
За розрахунками видання enkorr, запропонована ставка мита у 8,46% за нинішніх цін на російський імпорт становитиме 53,5 дол./т на дизпаливо та 42,5 дол./т на скраплений газ; це призведе до підвищення цін на російське дизпаливо на 1570 грн/т (із ПДВ), газу – на 1240 грн/т.
ПАТ "Укртатнафта" - українська нафтопереробна компанія, що володіє нафтопереробним заводом у Кременчуці. У жовтні 2007 року операційний контроль над Укртатнафтою встановила група «Приват».
У ПАТ "Укрнафта" 50%+1 акція належать НАК «Нафтогаз України», ще 42% - компаніям групи «Приват» Ігоря Коломойского та його партнерів. «Приват» здійснює операційний контроль над Укрнафтою з 2003 року.
АТ "Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газовидобувною компанією України. У 2019 році компанія видобула понад 13,6 млрд кубометрів газу, у 2018 році - майже 15,5 млрд кубометрів.