Фонд розвитку підприємництва отримає 2 мільярди - Зеленський підписав зміни до бюджету

Фонд розвитку підприємництва отримає 2 мільярди - Зеленський підписав зміни до бюджету

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва” (№2589).

Відповідна інформація зазначена у картці документа на сайті Верховної Ради.

У графі “Дати та стан проходження” зазначається, що закон 21 січня повернуто з підписом від Президента.

Як повідомляв Укрінформ, закон “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва” (№2589) ухвалений 14 січня.

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Ним внесено зміни до державного бюджету на 2020 рік. Зокрема, передбачено збільшити надходження спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн і спрямувати їх на фінансування нової бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва".

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