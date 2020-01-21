Фонд розвитку підприємництва отримає 2 мільярди - Зеленський підписав зміни до бюджету

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва” (№2589).

Відповідна інформація зазначена у картці документа на сайті Верховної Ради.

У графі “Дати та стан проходження” зазначається, що закон 21 січня повернуто з підписом від Президента.

Як повідомляв Укрінформ, закон “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва” (№2589) ухвалений 14 січня.

Ним внесено зміни до державного бюджету на 2020 рік. Зокрема, передбачено збільшити надходження спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн і спрямувати їх на фінансування нової бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва".