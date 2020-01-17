В Україні підвищили ліміти річних доходів для фізосіб-підприємців

Парламент підтримав підвищення лімітів для фізичних осіб - підприємців І, ІІ, ІІІ груп спрощеної системи оподаткування - відповідно до 1 млн грн, 5 млн грн та 7 млн грн на рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №1210, і в ньому норму щодо підвищення лімітів для фізичних осіб – підприємців І, ІІ, ІІІ груп спрощеної системи оподаткування до 1, 5 та 7 мільйонів гривень на рік", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що переважна більшість депутатів парламенту висловилась на підтримку необхідності перегляду розмірів граничних обсягів доходів фізичних осіб - підприємців І, ІІ та ІІІ груп спрощеної системи оподаткування. У міністерстві це пояснюють тим, що протягом 2015 - 2019 років збільшився розмір мінімальної заробітної плати у 3,4 раза (з 2 019 грн до 4 173 грн), ставки податку для платників ІІІ групи збільшено з 2 до 3 % (для платників ПДВ) та з 4 до 5 % (для неплатників ПДВ), а також за період з 2015 року по 2019 рік індекс споживчих цін в Україні, за розрахунками Мінекономіки, становив 201,1%.

Раніше ліміти річних доходів ФОП І, ІІ, ІІІ груп становили 300 тис. грн, 1,5 млн і 5 млн грн відповідно.

Ініціатива з перегляду розмірів граничних обсягів доходів ФОПів підприємців І, ІІ та ІІІ груп спрощеної системи оподаткування була у фокусі Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва (далі - Рада) при Кабінеті міністрів України.

У Мінекономіки заявили, що мають на меті спрощення умов ведення бізнесу, зокрема, виступають за поліпшення умов для ФОПів. Водночас "критично важливим компонентом загальної політики створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу" у міністерстві назвали проведення широкої податкової реформи.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №1210 із поправками до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків. Ним, зокрема, закріплюється запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементація норм, передбачених Планом протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS), а також реформування інституту фінансової відповідальності та вдосконалення процедури адміністрування податків та зборів.