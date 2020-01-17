НБУ скасував норму про перерахування коштів з рахунків ФОПів після сплати податків

Національний банк скасував норму про перерахування коштів з рахунків ФОПів після сплати податків і зборів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України скасував норму щодо порядку використання поточних рахунків фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – ФОП), що містить постанова Правління Національного банку України №162 від 27 грудня 2019", - йдеться в повідомленні.

Вимога Національного банку здійснювати за поточними рахунками ФОПів лише ті розрахунково-касові операції, що не пов’язані із власними потребами, та право перераховувати кошти на власний рахунок після сплати усіх податків та зборів, викликала нерозуміння у бізнес-спільноти під час її застосування.

Прислухаючись до думки банків та їхніх клієнтів, Національний банк скасував цю норму, аби усунути маніпуляції і можливі перешкоди для діяльності підприємців.

«Ми призупиняємо цю норму, тому що це стосується фактично податкової служби. І я надіюся, що ми з податковою найближчим часом з`ясуємо, як правильно донести цей меседж до ринку, щоб не було подібних спекуляцій», – зауважив голова Національного банку Яків Смолій.

Відповідне рішення містить постанова Правління Національного банку України №7 від 15 січня 2020 року “Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів”. Вона набирає чинності з 17 січня 2020 року.

Водночас позиція Національного банку, як і раніше, залишається незмінною. З 2003 року діє норма, що поточні рахунки фізичних осіб не можуть використовуватися для проведення операцій, пов’язаних з підприємницькою діяльністю.

Оскільки банківська система має бути захищена від ризиків здійснення фінансових операцій з ознаками фіктивності, Національний банк обговорить з Державною податковою службою механізми, спрямовані на мінімізацію таких ризиків.