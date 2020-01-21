Нафта дешевшає через ослаблення побоювань про збої поставок

Ціни на нафту знижуються у вівторок на тлі пом'якшення побоювань інвесторів про збої поставок після оголошення Лівією форс-мажору на двох великих родовищах.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 64,72 за барель, що на $ 0,5 (0,77%) нижче ціни на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси виросли в ціні на $ 0,35 (0,54%) - до $ 65,2 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 0,27 (0,46%) - до $ 58,27 за барель. Торги WTI у понеділок не проводилися, оскільки у США відзначався День Мартіна Лютера Кінга.

Зростанню цін у понеділок сприяло припинення Іраком видобутку на родовищі Аль-Ахдаб на тлі ескалації масових протестів у країні. Виробництво нафти на родовищі, розробку якого вела китайська CNPC, становить близько 70 тис. барелів на добу.

Ще одне нафтове родовище в Іраку - Бадра - також знаходиться під загрозою припинення видобутку.

Тим часом у Лівії видобуток нафти впав приблизно на 800 тис. барелів на добу в результаті блокування експортних портів прихильниками Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфи Хафтара.

Незважаючи на скорочення видобутку, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) минулого тижня зберегло прогноз зростання поставок нафти з країн, що не входять в ОПЕК, у 2020 році на рівні 2,1 млн б/д.

МЕА також відзначило надлишок запасів на глобальному ринку і розширення обсягів видобутку сланцевої нафти США.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановленао ​​на рівні 64,64 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,14 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 65,20).