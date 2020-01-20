МВФ прогнозує зростання глобальної економіки в наступні два роки

Міжнародний валютний фонд очікує стабілізації та поступового підйому світової економіки в 2020-2021 роках, однак з дещо повільнішими темпами, ніж прогнозувалося ще чотири місяці тому.

Про це заявила в понеділок на Світовому економічному форумі в Давосі директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва за результатами останніх прогнозів МВФ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Дозвольте розпочати з гарної новини. Після синхронізованого уповільнення в 2019 році, ми очікуємо помірного збільшення показників глобального зростання в цьому та наступному роках. Ми вже побачили кілька чутливих ознак стабілізації", - зауважила керівник Фонду.

Позитивним чинником, за словами Георгієвої, у МВФ вважають те, що промисловість і світова торгівля "подолали свою нижчу точку спаду". Крім того, сприятливим фактором стало підписання першої фази торговельної угоди між США і Китаєм. "Тим не менше, основні причини напруження у сфері торгівлі й фундаментальні проблеми в реформах торговельної системи продовжують мати місце", - наголосила Георгієва.

Тим часом головний економіст МВФ, директор Департаменту досліджень Гіта Гопінат назвала конкретні цифри, представлені в оновленому Огляді перспектив розвитку світової економіки.

"Ми прогнозуємо повільне відновлення економічного зростання від 2,9% у 2019 році до 3,3% у 2020 році і 3,4% у 2021-му", - зауважила головний економіст МВФ.

За її словами, цей прогноз відрізняється від попереднього, представленого у жовтні, в бік зменшення. Зокрема, озвучені зараз показники є нижчими на 0,1 процентного пункту для 2019-го і 2020 років, а також на 0,2 процентного пункту у 2021 році.

Як пояснила Гопінат, причиною зниження прогнозів є неочікуваний спад економічної активності в країнах з ринком, що формується, насамперед у Індії. Ще однією причиною було назване збільшення соціальної напруженості.

Водночас, за словами головного економіста МВФ, інші глобальні ризики для світової економіки навпаки зменшилися. "Деякі ризики частково скоротилися після оголошення про угоду між США і Китаєм та низьку вірогідність "Брекзіту" без досягнення домовленості. Водночас монетарна політика продовжує підтримувати зростання та поліпшувати фінансові умови", - підкреслила Гопінат.

Як повідомлялося, МВФ періодично (кілька разів на рік) публікує Огляд перспектив розвитку світової економіки, у якому обґрунтовує прогнози для розвитку економічного зростання у світі.