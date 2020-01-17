Державна зернова корпорація погасила $115,9 мільйона за китайським кредитом

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) 17 січня 2020 року виплатила Ексім банку Китаю 115,9 млн дол. США в рахунок погашення заборгованості за кредитом.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ДПЗКУ.

“17 січня 2020 року АТ “Державна Продовольчо-Зернова Корпорація України” (ДПЗКУ) сплатила Ексім банку Китаю 115,9 млн. дол. США в рахунок погашення заборгованості за кредитом, зокрема, 75 млн дол. США основного тіла кредиту та 40,9 млн дол. США процентів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кредитна угода між ДПЗКУ и Ексім банком Китаю на суму 1,5 млрд дол. укладена у 2012 році і діє до 2027 року. Ставка, згідно Угоди, становить Libor USD 6m + 4,5%, і передбачає виплату процентів кожні 6 місяців, а з 2018 року - і основного тіла кредиту.

За інформацією пресслужби корпорації, кредит був наданий у рамках фінансування поставок зернових китайському партнеру в особі Китайської національної корпорації машинної промисловості та генеральних підрядів (China National Complete Engineering Corporation, CNCEC).

Як відомо, Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту як зернових так і продуктів переробки.

За підсумками 2018/2019 маркетингового року ДПЗКУ збільшила свій консолідований дохід на 3,41 млрд грн порівняно із попереднім сезоном - до 13,81 млрд грн. Операційний прибуток за 2018/2019 МР становив біля 223 млн грн. Заборгованість за китайським кредитом у 2018/2019 МР вдалося скоротити на 150 млн дол. - до 1,275 млрд дол.