Рівень готівки торік скоротився до 9,2% від ВВП - Нацбанк

У минулому році рівень готівки в економіці порівняно з 2014 роком скоротився з 17,8% до 9,2% від ВВП.

Про це йдеться в Стратегії фінансового сектору України до 2025 року, оприлюдненій на сайті Нацбанку.

"Рівень готівки в економіці у 2019 році порівняно з 2014 роком зменшився з 17,8% до 9,2% від ВВП", - йдеться в повідомленні НБУ.

У документі зазначається, що частка безготівкових операцій у загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток збільшилася з 25,0% у 2014 році до 49,7% на кінець вересня 2019 року.

Читайте також: В Україні затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

Стратегію презентовано 16 січня 2020 року за сприяння Проєкту USAID "Трансформація фінансового сектору".