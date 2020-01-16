Мінфін перегляне стратегію щодо держбанків

У Міністерстві фінансів планують переглянути стратегію по держбанках та зробити її більш амбітною.

Про це під час "Щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку" сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо переглядати нашу стратегію по держбанкінгу, ми зробимо її більш амбітною, тому що ми хочемо більш стрімко скорочувати частку держави в цьому секторі. Ми хочемо швидше знайти власників або співпартнерів для наших державних банків", - сказала Маркарова.

Як відомо, зростання частки держави в банківському секторі відбулося після переходу ПриватБанку у державну власність. На кінець ІІІ кварталу 2019 року частка банків з державним капіталом становила 54% у чистих активах сектору та 63% у депозитах фізичних осіб.

Система корпоративного управління державних банків була докорінно змінена в частині встановлення принципів та механізмів відповідно до кращих світових практик та Засад стратегічного реформування державного банківського сектору, схвалених Кабінетом міністрів України 21 лютого 2018 року.

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Як повідомляв Укрінформ, нині в Україні працюють чотири державних банки: АТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ «Ощадбанк».

У грудні 2019 року міністр фінансів заявляла, що держава має намір за три роки здійснити повний вихід з капіталу АТ "КБ "ПриватБанк". Окрім цього, угода про входження Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в капітал Укргазбанку може бути підписана найближчим часом.