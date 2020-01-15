Нафта дешевшає через побоювання, що торговельна угода між США і Китаєм не підтримає попит

Ціни на нафту знизилися в середу через побоювання, що очікувана "перша фаза" торговельної угоди між США і Китаєм може не надати підтримки попиту, оскільки США мають намір зберегти мита на китайські товари до "другої фази".

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля березневої нафти Brent склала $64,36 (-0,20%). Барель лютневої нафти WTI торгувався по $58,11 (-0,21%). Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $64,49 і $58,23 відповідно.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив у вівторок, що мита на китайські товари залишаться в силі до завершення "другої фази" торговельної угоди між Вашингтоном і Пекіном. Сторони, як очікується, підпишуть проміжну угоду в середу.

Президент США Дональд Трамп 15 січня має підписати першу фазу торговельної угоди з віце-прем'єром Китаю Лю Хе в Білому домі. Очікується, що ця угода включатиме в себе положення про те, що Китай буде закуповувати у США енергоносія на суму до $50 млрд.

Тим часом, за даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти у США зросли на 1,1 мільйона барелів до 431,4 мільйона за тиждень, що завершився 10 січня, тоді як аналітики припускали, що вони знизяться на 474.000 барелів.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 64,36 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,43 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($64,49).