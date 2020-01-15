Нафта дешевшає через побоювання, що торговельна угода між США і Китаєм не підтримає попит
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля березневої нафти Brent склала $64,36 (-0,20%). Барель лютневої нафти WTI торгувався по $58,11 (-0,21%). Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $64,49 і $58,23 відповідно.
Міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив у вівторок, що мита на китайські товари залишаться в силі до завершення "другої фази" торговельної угоди між Вашингтоном і Пекіном. Сторони, як очікується, підпишуть проміжну угоду в середу.
Президент США Дональд Трамп 15 січня має підписати першу фазу торговельної угоди з віце-прем'єром Китаю Лю Хе в Білому домі. Очікується, що ця угода включатиме в себе положення про те, що Китай буде закуповувати у США енергоносія на суму до $50 млрд.
Тим часом, за даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти у США зросли на 1,1 мільйона барелів до 431,4 мільйона за тиждень, що завершився 10 січня, тоді як аналітики припускали, що вони знизяться на 474.000 барелів.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 64,36 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,43 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($64,49).