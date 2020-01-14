Нафта слабо дорожчає на оптимізмі торговельної угоди

Ціни на нафту слабо зростають у вівторок, у той час як інвестори зосередилися на підписанні попередньої торговельної угоди між США і Китаєм, найбільшими споживачами нафти в світі.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $64,27 за барель, що на $0,07 (0,11%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси зменшилися в ціні на $0,78 (1,2%), до $64,20 за барель.

Ф'ючерс на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшився на $0,01 (0,02%) - до $58,09 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $58,08 за барель, знизившись на $0,96 (1,63%) порівнянно з попередньою сесією.

Мінфін США в понеділок виключив КНР зі списку валютних маніпуляторів, що мало додатковий сприятливий вплив на настрої учасників ринку.

Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе прибув до Вашингтона, де планується підписання першої частини торговельної угоди між США і Китаєм. Раніше економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу підтвердив, що країни як і раніше мають намір підписати і оприлюднити деталі договору в середу.

За даними The Wall Street Journal, представники Вашингтона і Пекіна домовилися проводити зустрічі кожні півроку для обговорення виникаючих спірних питань, про що буде оголошено в рамках підписання проміжної угоди в середу.

Опитування експертів показало, що запаси нафти в США, як очікується, знизилися минулого тижня, підтримавши зростання цін.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 64,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 64,25 долара за барель, що на 5 центів вище рівня закриття торгів ($64,20).