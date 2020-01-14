ЄС допоможе Україні розбудовувати відновлювальну енергетику — Міненерго

Євросоюз надасть Україні допомогу в розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності.

Про це заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, передає пресслужба міністерства енергетики та захисту довкілля України.

"Після переговорів по транзиту газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього, розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності. ЄС надасть свою підтримку", - сказала Сімсон під час зустрічі з делегацією України на чолі з міністром енергетики та захисту довкілля Олексієм Оржелем.

Читайте також: Зеленський затвердив склад делегації на сесію асамблеї IRENA

У міністерстві зазначили, що на тлі мети ЄС відповідно до укладеної угоди Green deal зробити Європу кліматично нейтральною Україна також напрацьовує концепцію "зеленого" енергетичного переходу та планує запровадити податок на СО2, кошти з якого витрачатимуть на енергоефективність.

Своєю чергою, Оржель подякував Сімсон за підтримку у тристоронніх газових переговорах.

Нагадаємо: Кадрі Сімсон з 1 грудня 2019 року замінила на посаді комісара Мароша Шефчовича. До цього вона працювала міністром економічних справ та інфраструктури Естонії.