Зеленський затвердив склад делегації на сесію асамблеї IRENA

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі у сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA), яка відбудеться в Абу-Дабі.

Відповідний указ №2/2020 від 9 січня опублікований на сайті глави держави.

"Утворити делегацію України для участі у Х сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) (10 — 12 січня 2020 року в м.Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати)", - зазначається в документі.

Главою делегації Президент призначив міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля. Крім нього до складу делегації увійшли ще п’ять посадовців.

Водночас Зеленський дозволив делегації вносити у разі потреби за погодженням із Міністерством закордонних справ зміни до складу делегації.

Також Президент доручив МЗС затвердити вказівки делегації, а Кабінету міністрів вирішити питання щодо її фінансового забезпечення.