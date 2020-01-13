Іноземцям заборонять купувати землю у прикордонній зоні — Сольський

Остаточна версія законопроєкту про обіг землі сільськогосподарського призначення передбачає заборону для іноземців купувати землю у 50-кілометровій прикордонній зоні.

Про це в Укрінформі під час публічного обговорення фінальної версії земельної реформи заявив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

“Навіть за умови проведення референдуму, забороняється здійснювати угоди, стороною яких є іноземці, або юридичні особи, що засновані іноземними громадянами, з землями сільськогосподарського призначення в зоні 50 км (від державного кордону — ред.)”, - сказав Сольський.

Крім того, за його словами, придбання українських сільгоспземель забороняється юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави агресора, чи іншої держави, якщо неможливо встановити кінцевого бенефіціара такої юрособи. Або, якщо ці бенефіціари зареєстровані в офшорних зонах, є членами терористичних організацій, особами, стосовно яких застосовані персональні санкції. Також не зможуть придбати землю сільгосппризначення в Україні фізичні та юридичні особи, які зареєстровані у державах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, які одержані злочинним шляхом.

Рішення про недопущення іноземців до ринку землі було ухвалене під впливом суспільства.

"Це рішення (про недопущення іноземців до ринку землі — ред.) є не популістським, а компромісним, і воно ухвалене не під тиском, а під впливом суспільної думки", - сказав Сольський.

Присутній на обговоренні уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко також зауважив, що обмеження допуску іноземців до українського ринку сільгоспземель не порушує інвестиційних зобов'язань.

"В ЄС всі наші найближчі сусіди (наприклад, Польща, Угорщина) проходили такий етап, і в них теж були обмеження щодо іноземців", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

13 січня 2020 року Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що законопроєкт №2178-10 наразі не стоїть на порядку денному.