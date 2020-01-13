Купівля-продаж землі буде лише у безготівковій формі — Милованов

Після ухвалення законопроєкту про обіг земель купівля-продаж землі здійснюватиметься тільки у безготівковій формі.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час публічного обговорення фінальної версії земельної реформи в Укрінформі.

"Не буде готівкових розрахунків. Ми боротимемося з тіньовими ринками. Тому розрахуватися за придбану землю можна буде лише в безготівковій формі. Потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися. Можна буде взяти кредит", - сказав Милованов.

На його думку, обов’язковий показ походження грошей на купівлю землі стане свого роду запобіжником того, щоб "чорні" чи нелегальні гроші не зайшли на ринок і не спотворили його.

Водночас, додав міністр, у законопроєкті передбачаються пільгові умови придбання сільськогосподарської землі для тих, хто нею постійно користується. "Державна підтримка буде зосереджена на здешевлення відсотків для купівлі землі. Ми очікуємо, що буде відсоток, під який можна буде брати кредит, у 3-5% річних у гривнях. Це дуже прийнятні пільгові умови на рівні інфляції, або менше інфляції. Ми формально компенсуватимемо банкам відсоткову ставку Національного банку, це те, що називається обліковою ставкою. Ми будемо підтримувати тих, хто є маленьким фермером", - сказав він.

Урядовець зазначив, що також буде створено фонд гарантування кредитів для того, щоб люди, які працюють на землі, але не мають кредитної історії, змогли подати заявки у банки, а держава зі свого боку буде гарантувати ризики, аби банки могли видати кредити.

Водночас, за словами Милованова, на допомогу зможуть розраховувати ті, хто буде мати 500 га, можливо до 1000 га землі, а холдингам або великим господарствам, які мають десятки тисяч гектарів, її очікувати від держави не варто.

"Суспільство вимагає недоступу іноземців, і це гарантовано сьогодні. Суспільство вимагає обмеження, тому 10 тисяч гектарів — це той компроміс, який виглядає найбільш прийнятним", - додав міністр.

Він вважає, що обіг земель сприятиме зростанню конкуренції у цій сфері, а це вигідно для власників паїв. Громади також виграють, адже через більшу вартість землі зростуть податки.