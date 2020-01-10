Вітренко - про транзитні переговори: "Рубалися" з Росією за кожен пункт

Підписання транзитного контракту стало можливим не лише через санкції США, а й завдяки ряду інших чинників.

Про це в інтерв'ю "Ліга.Бізнес" сказав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми підписали контракт не лише через санкції. Все зійшлося до однієї точки: санкції, фактор Нормандського формату, програш Газпрому в апеляції у Шведському суді тощо. Санкції США, ймовірно, позитивно вплинули на газові переговори, хоча був ризик, що через них Росія, навпаки, може вийти з переговорів", - вважає Вітренко.

За його словами, ні українська, ні російська сторона не припускали, що контракт дійсно буде підписаний станом на кінець грудня.

"За день до підписання контракту було відчуття, що ми нічого не підпишемо. Тобто за три дні до Нового року - нічого не вийде, ми не встигнемо домовитися. У нас були дуже різні позиції. Наприклад, у ніч на 30 грудня ми "рубалися" за кожен пункт. І рубалися так, що розуміли: якщо ми зараз не домовимося, то нічого й не буде", - зазначив Вітренко.

Він наголосив, що в контракті прописано безліч моментів: коефіцієнти на додаткові потужності транзиту, застосовне право, арбітри та всі юридичні тонкощі.

"Ось за це все у нас йшло "рубання". Через це ми і не вклалися в терміни, які зазначено в протоколі зустрічі. Ми також не вклалися і в додаткові терміни, відведені на узгодження з правлінням і Кабміном. Умовно кажучи, ми мали надіслати готовий варіант 29 грудня о третій годині за Києвом, а надіслали лише на ранок наступного дня", - додав виконавчий директор НАК.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершилися чотириденні переговори з ВАТ "Газпром" про транзит газу по території України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд кубометрів газу протягом першого року і по 40 млрд кубометрів у наступні 4 роки.