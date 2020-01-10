Миколаївські корабели взяли участь у розробці катерів для поліції Нідерландів

Миколаївська мультисервісна компанія ТОВ МДІМ взяла участь у розробці нових патрульних катерів для поліції Нідерландів.

Про це повідомив спеціалізований сайт "Миколаїв – місто корабелів"

"До кінця січня 2020 року національна поліція Нідерландів отримає шість нових патрульних катерів, в розробці яких брала участь Миколаївська мультисервісна компанія ТОВ МДІМ", - йдеться у повідомленні.

Загалом у рамках тендеру, який виграла корпорація Damen Shipyards group, будуть побудовані три катери проєкту Stan Patrol 2506 (SPa 2506) для патрулювання морської зони та три катери Stan Patrol 2005 (SPa 2005) для патрулювання внутрішніх водних шляхів. Катери побудовані на верфі Damen Shipyard Kozle в місті Кендзежин-Козьле, Польща. Добудовуються – на верфі Damen Shipyard Corinchem в місті Горінхем, Нідерланди.

Ці катери стануть на заміну застарілим суднам національної поліції Нідерландів. Конструктори внесли чисельні покращення в нове покоління катерів серії Stan Patrol. Зокрема, застосовано підводне крило, що знижує спротив води й таким чином знижує витрати палива. Корпус виготовляється з алюмінію з пластиковою надбудовою, армованою скловолокном (GRP). Катери оснащені системою переробки вихлопних газів, що відповідає найсучаснішим екологічним вимогам.