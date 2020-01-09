Укроборонпром призначив керівників трьох підприємств

Державний концерн "Укроборонпром" призначив керівників Заводу імені ім. В.О.Малишева, Заводу 410 Цивільної Авіації та компанії "Укрспецекспорт".

Про це повідомляє пресслужба концерну.

"За результатами відкритого відбору були призначені генеральні директори на два державні підприємства: Завод імені В.О. ім.Малишева та Завод 410 Цивільної Авіації, а також в компанію "Укрспецекспорт", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, генеральним директором ДК "Завод імені В.О. Малишева" став Василь Крилас. Він працював на харківських заводах "Електроважмаш", "Харківпродмаш", "Спецмаш "Україна", має великий досвід управління виробничо-господарської діяльності, організації та контролю виробництва, технічного переозброєння підприємств.

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Генеральним директором ДК "Завод 410 ЦА" став Олексій Попов, який закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю "Авіаційні двигуни і енергетичні установки", отримав управлінську освіту у сфері авіації у Франції (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза та "аудитор системи менеджменту якості в аерокосмічній галузі", Париж). Попов також навчався в канадському університеті McGill, який входить у ТОП-100 найкращих ВНЗ світу. В Україні він працював на різних посадах вітчизняного підприємства, що займається виробництвом та розробкою систем керування повітряних і космічних суден.

Як повідомляв Укрінформ, генеральним директором ДК "Укрспецекспорт" став Вадим Ноздря.

В пресслужбі також нагадали, що донедавна в Укроборонпромі не існувало практики конкурентного та відкритого відбору на керівні посади підприємств Концерну. Команда Айвараса Абромавичуса відкрила Концерн для фахівців і ТОП-менеджерів з корпоративного та державного секторів. Так, в Укроборонпромі провели відкритий відбір на посади керівників восьми підприємств, що входять до складу Концерну. Загалом на керівні посади восьми підприємств подалися 350 кандидатів. Спеціально створений номінаційний комітет сформував на кожну із 8 позицій "короткий список" з 50 кандидатів. Усі кандидати мали представити власне стратегічне бачення розвитку підприємства та плани першочергових кроків, проходили оцінку компетенцій, антикорупційну та перевірку служби безпеки Концерну. По закінченні відбору всі нові керівники добровільно пройшли дослідження на поліграфі.

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До складу номінаційного комітету входили: керівництво Концерну, представники профільного комітету Верховної Ради України та РНБО, представники посольств країн "Великої сімки" (G7) та незалежних антикорупційних громадських організацій - Національного Антикорупційного Комітету з Оборони та State Watch.

В Укроборонпромі нагадали, що раніше за підсумками аналогічного відкритого відбору на посаду директора ДП "Житомирський бронетанковий завод" був призначений Олексій Жуковець, а новим гендиректором ДП "НВК Газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект" став Денис Гордієнко.