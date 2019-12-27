В Укроборонпромі створили комісію для скарг учасників торгів

У державному концерні “Укроборнпром” створили спеціальну комісію, яка може розглянути скаргу на ту чи іншу процедуру закупівель.

Пр це повідомляє пресслужба Укроборонпрому з посиланням на інформацію директора департаменту закупівель концерну Надію Бігун.

“Закупівлі підприємств, що входять до складу концерну, не підпорядковуються Закону України “Про публічні закупівлі”, а робота з Prozorro проводиться виключно завдяки ініціативі самого концерну. За таких умов учасники торгів у разі некоректних дій під час процедури не можуть поскаржитися до Антимонопольного комітету. Тому у концерні створили спеціальну комісію, яка може прийняти та розглянути скаргу на ту чи іншу процедуру закупівель”, - цитує Бігун пресслужба.

Ознайомитися з процедурою подання скарги можна на сайті Укроборонпрому.