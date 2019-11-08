В Укроборонпромі розповіли, що чекає на спецекспортерів

Державний концерн "Укроборонпром" розпочав реформу спецекспортерів та самої функції продажів, яка триватиме близько 2 років.

Про це розповів заступник гендиректора з маркетингу та збуту Концерну Михайло Морозов у інтерв'ю виданню "Ліга.Бізнес", повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Це досить серйозна реформа. Важко вказати точні терміни її реалізації, хоча ми маємо намір вкластися в один-два роки, однак почали реформу вже зараз. Коли ми думали про те, кого зі спецекспортерів залишати, а кого ліквідувати, спиралися передусім на статистику і показники роботи кожного: кількість персоналу, ефективність кожного співробітника, обсяги контрактів тощо", – зазначив Морозов.

Він уточнив, що реформа проходитиме в кілька етапів. Перший передбачає скорочення "Промоборонекспорту" та перехід його працівників в "Укрспецекспорт" і "Спецтехноекспорт".

Змін зазначає і підприємство "Укроборонсервіс", обсяг експорту якого лише 20 млн дол. США.

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"Ми дуже уважно будемо вибудовувати скорочення двох наступних. Візьмімо, наприклад, компанію "Прогрес". Він закінчує виконання першої частини контракту на поставку протитанкових ракет виробництва КБ "Луч". І у нього ще є контракт на поставку тисяч виробів цієї ж номенклатури на суму близько 150 млн. дол. США. Зрозуміло, що про ліквідацію "Прогресу" зараз говорити не має сенсу. "Укрінмаш" буквально зараз підписує контракт на ремонт літаків Ан-32. Тому до моменту завершення всіх контрактів (старих і нових) "Прогрес" і "Укрінмаш" працюватимуть, але поступово ми почнемо перевод фахівців в "Укрспецекспорт" і "Спецтехноекспорт", – пояснив заступник генерального директора.

За словами Морозова, на другому етапі має залишитись два лідери-спецекспортери - "Укрспецекспорт" і "Спецтехноекспорт" - та єдиний для них бек-офіс, який сконцентрує фахівців з маркетингу, збуту, юристів тощо. До цього моменту "Укроборонпром" отримає ліцензію на право самостійної експортної діяльності.

Заступник директора концерну також пообіцяв, що не будуть ліквідовані юрособи жодного підприємства-експортера, поки не будуть виконані всі зобов’язання за чинними контрактами.

Фінальна структура передбачає централізовану позицію з потужним бек-офісом і маркетингом, зауважив він.