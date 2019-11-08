В Україні 20 підприємств мають право самостійно експортувати зброю

Монополія спецекспортерів в Україні зруйнована і наразі 20 підприємств, як приватних, так і державних, мають право самостійного експорту зброї, військової техніки та техніки подвійного призначення.

Про це розповів заступник генерального директора з маркетингу та збуту Концерну Михайло Морозов в інтерв'ю Ліга.Бізнес.

“Спецекспортери до якогось часу дійсно були повними монополістами у продажу зброї, боєприпасів, військової техніки та техніки подвійного призначення. Сьогодні ця монополія зруйнована. 20 підприємств (12 приватні, 8 у складі ДП Укроборонпром) мають право самостійного експорту своєї власної продукції. І кількість таких підприємств буде тільки рости”, - сказав він.

Відповідаючи на питання чи не станеться так, що незабаром спецекспортери виявляться не затребуваними, Морозов зазначив: “Я так не думаю. Навіть якщо всі підприємства отримають право експортувати свою продукцію, спецекспортери будуть потрібні. У них дуже великий досвід, зв'язки в країнах-споживачах, вміння і навички продавати продукцію на цьому специфічному ринку”.

Як повідомляв Укрінформ, на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей знаходиться 21 зі 137 підприємств, що входять до складу ДК “Укроборонпром”. Фактично до складу концерну наразі входить 116 підприємств.