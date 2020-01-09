Укрспецекспорт отримав нового керівника

Держкомпанію "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром" та є одним з найпотужніших експортерів зброї в Україні, очолив депутат Київської міської ради Вадим Ноздря.

Про це Укрінформу повідомили в “Укроборонпромі”.

“Так, ми підтверджуємо інформацію щодо призначення Вадима Ноздрі на цю посаду”, - заявили у відомстві.

Вадим Ноздря - депутат Київської міської ради, де опікувався питанням ЖКГ та енергетики, перший заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Як повідомляли ЗМІ, влітку 2019 року він претендував на посаду міністрі ЖКГ в уряді Олексія Гончарука, проте міністром не став.

Народився 15 вересня 1979 року в Миколаєві. Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська Академія».

У 2000–2001 рр. працював IT-менеджером в ТОВ "Металпромсервіс", 2001–2002 рр. – менеджером аналітичного відділу Teletrade D.J. International Consulting Ltd, 2002–2006 рр. – заступником начальника департаменту ДК "Укрспецекспорт" (ДП СЗТФ "Прогрес"), 2006–2007 рр. – директором представництва ЗАТ "Мініметалургійний завод Істіл (Україна)", 2007–2008 рр. – директором ТОВ "Істіл Інвестментс" (ISTIL GROUP), 2008–2012 рр. – виконавчим директором ТОВ "Істіл Менеджмент" (ISTIL GROUP).

У 2008 році Ноздря став засновником і генеральним директором ТОВ "Савік Шустер Студіос". З 2012 року працював гендиректором ТОВ “Істіл-менеджмент”, що надає консультативні послуги бізнесу.

2015 року був обраний депутатом Київради від “Самопомочі” у 23-му окрузі (Дарницький район). Після саморозпуску київської Самопомочі 11 вересня 2018 року увійшов до депутатської групи Сергія Гусовського "Київська команда".

Згідно з декларацією за 2018 рік, у власності родини перебуває житловий будинком під Києвом площею 400 кв.м, кілька земельних ділянок, квартира в Києві площею 163 кв.м., машини BMW X5 та Toyota Auris та дороговартісні годинники. Окрім того Вадим Ноздря задекларував 450 тис. доларів США, 380 тис. євро та 1 млн 500 тис. грн.

Вадим Ноздря одружений, має двох синів.