Бізнес-омбудсмен: Економіка України може досягти рівня Польщі за 15 років

Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький вважає, що за певних умов економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи оцінки Світового банку, який раніше заявляв, що якщо економіка України буде рости нинішніми темпами, то нашій країні знадобиться близько 50 років, щоб досягти рівня Польщі.

"Я здивований... Впевнений, що Україна може швидше досягти рівня Польщі. Але потрібно домагатися, щоб суди стали незалежними. Важливо вести ефективну боротьбу з корупцією. Також треба реалізувати всі рішення Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Корисно було б з боку ЄС до кінця відкрити європейський ринок для України, тому що поки діють квоти та інші обмеження", - зазначив він.

За словами Свєнчіцького, також Україна повинна залучати іноземних інвесторів. "Це був дуже важливий момент у розвитку Польщі. Справа у тому, що іноземні інвестори привезли в країну нові технології, нові канали співпраці з глобальним бізнесом, нові можливості виходу на міжнародні ринки. І це підтримало прогрес", - наголосив бізнес-омбудсмен.

Однак для того, щоб інвестиції прийшли в Україну, підкреслив Свєнчіцький, потрібно покращувати імідж країни.

Крім того, на думку бізнес-омбудсмена, важливо приділяти увагу й українському бізнесу, щоб місцеві підприємці також хотіли б інвестувати у свою країну. "Але людям потрібно створювати умови для інвестицій, так як вони повинні бути впевнені, що зможуть повернути свої гроші через п'ять-десять років", - вважає Свєнчіцький.

Як повідомляв Укрінформ, Марчін Свєнчіцький вступив на посаду бізнес-омбудсмена України 15 жовтня 2019 року. Він став наступником Альгірдаса Шемети, першого бізнес-омбудсмена.

Свєнчіцький – польський політик та економіст, колишній міністр зовнішньоекономічних зв'язків та заступник міністра економіки, а також мер Варшави. Останні 8 років він був депутатом польського Сейму, де обіймав посаду заступника голови української парламентської групи. Він також консультував український уряд з реформи децентралізації у 2014-2015 роках і був керівником проєкту ЄС-ПРООН "Блакитна стрічка" в Києві у 2007-2011 роках.