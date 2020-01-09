ВВП України цьогоріч сягне 3,7% — Світовий банк

Згідно із прогнозом Світового банку, валовий внутрішній продукт України за підсумками 2020 року зросте на 3,7%.

Про це йдеться у звіті Світового банку.

За прогнозами банку зростання ВВП України у 2020 році прискориться до 3,7%, у 2021 році, як і у 2022-у, — до 4,2%.

Як повідомляв Укрінформ, реальний ВВП України у ІІІ кварталі 2019 року збільшився на 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує зростання зростання ВВП України у 2019 році на 3,3%, у 2020 році — на 3,5%. Згідно з макропрогнозом Міністерства фінансів України, ВВП країни у 2020 році має зрости на 3,7%.